Назначен новый глава представительства Всемирного банка в Узбекистане

Свою миссию в республике Марко Мантованелли начал с 1 июля. Он является экспертом по вопросам экономического развития с более чем 20-летним опытом работы в странах Латинской Америки, Африки и Европы.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Новым главой представительства Всемирного банка в Узбекистане назначен Марко Мантованелли. В свою должность он вступил накануне.

"Марко Мантованелли, гражданин Италии, начал свою деятельность в качестве главы представительства Всемирного банка в Узбекистане 1 июля 2020 года", — говорится в сообщении представительства ВБ в республике.

До работы во Всемирном банке Мантованелли занимался консультативной деятельностью и экономическими исследованиями в Европе и США, а также служил офицером военно-морского флота Италии.

В структуре Всемирного банка он находится с середины 1990-х годов. С самого начала активно принимал участие в экономических исследованиях и аналитической работе по реализации проектов в сфере развития городской инфраструктуры и муниципалитетов в Боливии и Колумбии.

За свою 20-летнюю карьеру Мантованелли занимал различные должности как в штаб-квартире организации в Вашингтоне, так и в ее представительствах в различных странах.

Был главой представительства Всемирного банка в Доминиканской Республике, Гаити, Боснии и Герцеговине, а также в Косово и Северной Македонии. Кроме того, возглавлял Управление ВБ по работе со СМИ, партнерству и внешним связям в регионе Африки.

Мантованелли также координировал реализацию различных корпоративных программ в рамках Управления операционной политики в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне.

Имеет степень магистра в сфере международных отношений и политологии в Университете Болоньи (Италия) и в области международной экономики в Школе передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса (США).