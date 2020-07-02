Глава Минтруда рассказал сколько узбекистанцев трудоустроены в период пандемии

Пандемия показала необходимость пересмотра действующего Закона "Об охране труда". Нормативные рамки должны максимально обеспечивать организацию охраны и достойных условий труда для работников в соответствии с требованиями ситуации и международными стандартами.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В рамках глобального саммита МОТ состоялась Региональная сессия Европы и Центральной Азии по обсуждению вопросов борьбы с последствиями пандемии коронавируса для рынков труда, сообщили в пресс-службе министерства занятости и трудовых отношений.

Министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов проинформировал участников Саммита о масштабных антикризисных мерах, предпринимаемых правительством Узбекистана в целях стимулирования занятости населения, сохранения рабочих мест и доходов трудящихся, обеспечения безопасности и гигиены труда на местах, предотвращения дискриминации и социальной изоляции.

При поддержке МОТ Минтруд проводит исследование о влиянии COVID-19 на рынок труда, и уже сейчас по итогам опросов можно сказать, что кризис оказал негативное воздействие на занятость работников в ключевых секторах экономики (сфере услуг, строительстве и др.), особенно уязвимыми оказались молодежь и женщины, преимущественно занятые в малом бизнесе.

Принятые Узбекистаном антикризисные меры направлены на стимулирование экономики и занятости, поддержку предприятий, рабочих мест и доходов, защиту работников на рабочих местах и социальный диалог. По инициативе президента создан Антикризисный фонд в объеме 10 трлн сум и Фонд поддержки малообеспеченных семей "Милосердие и поддержка".

Кроме того, правительством страны утвержден временный порядок по обеспечению занятостью членов семей, чье социальное положение и уровень жизни ухудшились в условиях пандемии коронавируса.

За последние месяцы трудоустроено около 230 тысяч безработных граждан; более 33 тысяч семей обеспечены за счет механизма субсидирования малообеспеченных семей на развитие приусадебных участков и создания сельскохозяйственных кооперативов; 3 тысячи безработных трудоустроены за счет субсидий на развитие предпринимательства среди населения; 20 тысяч безработных получили пособия.

Таким образом, 374 тысячи граждан обеспечены занятостью и постоянным доходом за последние три месяца.

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Государственная трудовая инспекция труда совместно с эпидемиологической службой наладили системный мониторинг обеспечения санитарных норм на предприятиях в Узбекистане. Специалисты посетили 5 757 предприятий и на 892 из них выявили нарушения норм безопасности и гигиены труда. По каждому отдельному случаю даны рекомендации по устранению недостатков.

Пандемия показала необходимость качественного пересмотра действующего Закона "Об охране труда". Нормативные рамки должны максимально обеспечивать организацию охраны и достойных условий труда для работников в соответствии с требованиями ситуации и международными стандартами.

В период пандемии остро встали вопросы неправомерных увольнений, участились отказы от выплаты заработной платы и пособий по беременности и родам.

В Узбекистане продолжится работа по имплементации в законодательство страны международных норм в сфере труда для обеспечения верховенства закона, гендерного равенства, защиты прав и свобод трудящихся во всех секторах экономической деятельности.

В 2019 году Узбекистан стал единственной страной Центральной Азии, которая ратифицировала протокол к Конвенции МОТ о принудительном труде. Также были ратифицированы еще три Конвенции МОТ "О трехсторонних консультациях", "Об инспекции труда в сельском хозяйстве" и "Об инспекции труда в промышленности и торговле", что позволило усилить мониторинг занятости и труда в этих сферах.