Как пандемия COVID-19 сказалась на гражданах Узбекистана — опрос

Около 79% опрошенных сообщили о том, что их образ жизни изменился с началом пандемии COVID-19, а примерно 40% рассказали о сокращении своих расходов.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) совместно со Всемирным банком и Центром "Стратегия развития" провели исследование о социально-экономических последствиях COVID-19 в рамках проекта "Слушая граждан Узбекистана".

Согласно данным, около 79% опрошенных сообщили о том, что их образ жизни изменился с началом пандемии.

Люди начали носить защитные маски (95%), реже стали посещать родных и друзей (84%), чаще мыть руки (83%), меньшее обмениваться рукопожатиями и поцелуями во время приветствия (82%), меньше работать вне дома (51%), к тому же приучились соблюдать социальную дистанцию (72%) и режим самоизоляции/карантина (19%).

Кроме того, около 60% респондентов сообщили, что в течение предшествующих 30 дней их расходы повысились, а примерно 40% поведали о сокращении расходов (23% – об "умеренном", 77% – о "существенном»").

Помимо этого, в исследовании предоставлена информация о благосостоянии населения. В период с марта по апрель количество узбекистанцев, которые "перестали работать" или "потеряли работу" увеличилось с 1% до 19%.

Однако в результате принятых правительством антикризисных мер, в апреле-мае данный показатель снизился до 12%. Таким образом, уровень занятости граждан в этот период повысился с 43% до 58%.

К тому же, нуждающимся была оказана государственная помощь по большей части в виде пособий (89%).

Но, несмотря на предпринятые меры, еще 448 тысяч человек могут оказаться за чертой бедности в результате снижения уровня жизни из-за пандемии COVID-19.

Напомним: в мае текущего года ЦЭИР провел опрос среди населения на тему возможной интеграции Узбекистана в Евразийский экономический союз и Всемирную торговую организацию. Порядка 74% узбекистанцев поддержали вступление страны в ЕАЭС. Что касается ВТО, то интеграцию одобрили 78% граждан.