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В Намангане родились четверняшки

Чудо помноженное на четыре: в Намангане родились четверняшки

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200702/14463978/Chudo-pomnozhennoe-na-chetyre-v-Namangane-rodilis-chetvernyashki.html

Состояние матери и младенцев удовлетворительное, они находятся под контролем врачей Центра, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Счастье не знает границ. Теперь в этом на собственном опыте убедилась и семья Хозировых из Наманганского района Наманганской области. Причем в прямом смысле этого выражения. Сегодня Минздрав сообщил о том, что у молодых родителей родились сразу четверо сыновей.

В Намангане родились четверняшки
Пресс-служба Минздрава
В Намангане родились четверняшки
"Молодой маме была оказана вся необходимая помощь и до родов, и после - рассказала директор областного перинатального центра Ирода Мухитдинова. - Для того, чтобы мы были уверены в здоровье малышей, для каждого из них были подготовлены отдельные специалисты и боксы."

Сообщается, что сейчас первый ребенок весит 902 грамма, второй - 1360 граммов, третий - 1701 граммов, четвертый - 1400 граммов.

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В настоящее время состояние матери и младенцев удовлетворительное, они находятся под контролем врачей Центра, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, в сентябре прошлого года у семейной пары из Бекабада Ташкентской области Шоиры и Бекзода Джураевых также родились четверо малышей.

Известно, что мама новорожденных работает на фармацевтическом заводе в городе, отец — инженером на металлургическом комбинате.

Теги:
Наманганская область, рождение



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