Более 2,5 тыс. экологических правонарушений выявили в Ташкенте с начала года

Данные были озвучены на онлайн-брифинге, посвященном работам, проделанным в столице в сфере охраны окружающей среды.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Ташкенте за шесть месяцев выявили 2 585 экологических правонарушений, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

"Из них 1 211 (47 процентов) были устранены на месте, в отношении 1 374 (53 процента) применены меры административного взыскания, начислен 131 миллион сумов штрафов и сумм ущерба", — говорится в публикации на Telegram-канале хокимията.

Напомним, в Узбекистане размер штрафов за незаконную вырубку деревьев, кустарников, а также сжигание растительного мусора и выброс отходов в неположенном месте для граждан и должностных лиц составляет от 0,5 до 20 МРОТ.