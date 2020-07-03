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Вывозные рейсы в РФ из Таджикистана и Узбекистана планируются в пятницу

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200703/14469608/Vyvoznye-reysy-v-RF-iz-Tadzhikistana-i-Uzbekistana-planiruyutsya-v-pyatnitsu.html

Напомним, Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Вывозные рейсы в Россию из столиц Таджикистана, Узбекистана и Армении запланированы на пятницу, сообщила Минкомсвязь.

Ожидаются рейсы Душанбе – Жуковский, Ташкент-Казань, Ташкент-Новосибирск, Ереван – Москва.

Напомним, Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Теги:
новый рейс, рейсы, рейс, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия



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