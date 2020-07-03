Вывозные рейсы в РФ из Таджикистана и Узбекистана планируются в пятницу

Напомним, Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Вывозные рейсы в Россию из столиц Таджикистана, Узбекистана и Армении запланированы на пятницу, сообщила Минкомсвязь.

Ожидаются рейсы Душанбе – Жуковский, Ташкент-Казань, Ташкент-Новосибирск, Ереван – Москва.

Напомним, Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.