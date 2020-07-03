Опубликован график вывоза россиян из Узбекистана до 10 июля

РФ из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, исключение составляют в том числе вывозные рейсы.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало предварительный график вывозных рейсов с 4 по 11 июля. Информация представлена на специальном Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ".

В частности, на указанный период запланированы пять рейсов из Узбекистана в Россию:

Пятое июля

SBI5566 Ташкент — Новосибирск (вылет в 16.10 по местному времени)

UZB3647 Ташкент — Ростов-на-Дону (вылет в 10.30)

Седьмое июля

SBI3250 Ташкент — Москва (вылет в 09.50)

Восьмое июля

Ташкент — Жуковский (город в Московской области; номер рейса и время вылета уточняются)

Десятое июля

Ташкент — Санкт-Петербург (номер рейса и время вылета уточняются)

Напомним, Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений (вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и еще некоторые рейсы).