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Опубликован график вывоза россиян из Узбекистана до 10 июля

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200703/14469872/Opublikovan-grafik-vyvoza-rossiyan-iz-Uzbekistana-do-10-iyulya.html

РФ из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, исключение составляют в том числе вывозные рейсы.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало предварительный график вывозных рейсов с 4 по 11 июля. Информация представлена на специальном Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ". 

В частности, на указанный период запланированы пять рейсов из Узбекистана в Россию:

Пятое июля

  • SBI5566 Ташкент — Новосибирск (вылет в 16.10 по местному времени)
  • UZB3647 Ташкент — Ростов-на-Дону (вылет в 10.30)

Седьмое июля

  • SBI3250 Ташкент — Москва (вылет в 09.50)

Восьмое июля

  • Ташкент — Жуковский (город в Московской области; номер рейса и время вылета уточняются)

Десятое июля

  • Ташкент — Санкт-Петербург (номер рейса и время вылета уточняются)

Напомним, Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений (вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и еще некоторые рейсы).

Теги:
рейсы, пандемия, Россия, Узбекистан



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