В детских лагерях научат формировать семейный бюджет

За лето ребята узнают, что такое деньги, получат информацию о доходах и расходах, научатся формировать семейный бюджет, поймут, что такое личные сбережения и для чего они нужны.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Центральный банк запускает проект по проведению образовательно-развлекательных мероприятий в детских лагерях для повышения финансовой грамотности юных граждан страны.

Сегодня, в частности, состоялся тренинг для вожатых. Была представлена программа проведения мероприятий для детей по двум основным направлениям: образовательно-развлекательные игры и физические разминки с элементами финансовой грамотности.

Программа мероприятий рассчитана на учащихся 2–7 классов, она охватывает широкий спектр тем. Ребята узнают, что такое деньги, получат информацию о доходах и расходах, научатся формировать семейный бюджет, поймут, что такое личные сбережения и для чего они нужны.

Специалисты Центрального танка разработали и предоставили вожатым школьных лагерей обучающие материалы в виде методического руководства, баннеров, постеров и интерактивных комплектов для проведения мероприятий.

Напомним, в конце прошлого года планировалось с января 2020-го начать обучение старшеклассников финансовой грамотности.

Специально для учеников 11-х классов подготовили презентации, где старшеклассники смогут ознакомиться с азами базовых знаний.