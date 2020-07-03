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Дети отдыхают на пляже детского лагеря.

В детских лагерях научат формировать семейный бюджет

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200703/14470961/V-detskikh-lageryakh-nauchat-formirovat-semeynyy-byudzhet.html

За лето ребята узнают, что такое деньги, получат информацию о доходах и расходах, научатся формировать семейный бюджет, поймут, что такое личные сбережения и для чего они нужны.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Центральный банк запускает проект по проведению образовательно-развлекательных мероприятий в детских лагерях для повышения финансовой грамотности юных граждан страны.

Главный редактор Учительской газеты Арслан Хасавов
Фото из личного архива Арслана Хасавова
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Сегодня, в частности, состоялся тренинг для вожатых. Была представлена программа проведения мероприятий для детей по двум основным направлениям: образовательно-развлекательные игры и физические разминки с элементами финансовой грамотности.

Программа мероприятий рассчитана на учащихся 2–7 классов, она охватывает широкий спектр тем. Ребята узнают, что такое деньги, получат информацию о доходах и расходах, научатся формировать семейный бюджет, поймут, что такое личные сбережения и для чего они нужны.

Специалисты Центрального танка разработали и предоставили вожатым школьных лагерей обучающие материалы в виде методического руководства, баннеров, постеров и интерактивных комплектов для проведения мероприятий.

Напомним, в конце прошлого года планировалось с января 2020-го начать обучение старшеклассников финансовой грамотности.

Специально для учеников 11-х классов подготовили презентации, где старшеклассники смогут ознакомиться с азами базовых знаний.

Теги:
Узбекистан, финансы, Центральный банк Республики Узбекистан



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