Коронавирус в Узбекистане: главное на 3 июля

В стране за весь период выздоровели 6161 человек. Сегодня в Ташкенте и Намангане излечились от коронавирусной инфекции 127 пациентов. Однако Карши попал в «красную» зону и город вновь закрыли на карантин.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По последним данным Министерства здравоохранения, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане составляет 9326 человек.

Сегодня COVID-19 был диагностирован у жителей Ташкента, а также в Ташкентской и Сурхандарьинской областей.

В настоящее время в Узбекистане проходят лечение от коронавирусной инфекции 3137 пациентов в соответствии с международными стандартами.

Динамика выздоровлений

Сегодня в Ташкенте и в Намангане выздоровели в общем количестве 127 пациентов. Из НИИ вирусологии в Ташкенте были выписаны 17 человек, из Республиканского научно-практического медицинского центра специализированной терапии и медицинской реабилитации - 4, из городской клинической больницы № 1 – 101 человек, в Намангане выздоровели 5 пациентов.

Согласно информации министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 6 161 человек.

Скончался 28-й пациент с коронавирусом

Накануне в критическом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение городской клинической больницы № 4 им. И. Иргашева 59-летний мужчина. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В тот же день пациенту был поставлен диагноз COVID-19. В течение последних семи лет он проходил лечение от хронической почечной недостаточности и сахарного диабета, также у больного наблюдались ишемическая болезнь сердца и постинфарктный кардиосклероз.

Несмотря на усилия врачей и вовремя предпринятые меры, мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.

Карши закрыли на карантин

В Кашкадарьинской области выявлен 201 заболевший COVID-19. Специальная комиссия приняла решение закрыть границы города из-за сложной обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, на блокпостах установлен строгий контроль на въезде и выезд.

Пограничники Узбекистана получили помощь от ЕС

Европейский Союз отправил пограничным войскам Службы государственной безопасности Узбекистана наборы средств индивидуальной защиты от COVID-19. В частности, были переданы 830 защитных костюмов, одна тысяча антисептиков и 15 тысяч масок.

Средства защиты были направлены в рамках мер программы содействия пограничному контролю в Центральной Азии (BOMCA) по предотвращению рисков для здоровья пограничников из стран региона в условиях пандемии коронавируса.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире - более 10,9 млн человек. Зафиксировано свыше 522 тысяч летальных исходов, вылечилось свыше 5,8 млн жителей.