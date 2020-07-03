Коронавирус в Узбекистане: главное на 3 июля

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Динамика заражений
По последним данным Министерства здравоохранения, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане составляет 9326 человек.
Сегодня COVID-19 был диагностирован у жителей Ташкента, а также в Ташкентской и Сурхандарьинской областей.
В настоящее время в Узбекистане проходят лечение от коронавирусной инфекции 3137 пациентов в соответствии с международными стандартами.
Динамика выздоровлений
Сегодня в Ташкенте и в Намангане выздоровели в общем количестве 127 пациентов. Из НИИ вирусологии в Ташкенте были выписаны 17 человек, из Республиканского научно-практического медицинского центра специализированной терапии и медицинской реабилитации - 4, из городской клинической больницы № 1 – 101 человек, в Намангане выздоровели 5 пациентов.
Согласно информации министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 6 161 человек.
Скончался 28-й пациент с коронавирусом
Накануне в критическом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение городской клинической больницы № 4 им. И. Иргашева 59-летний мужчина. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В тот же день пациенту был поставлен диагноз COVID-19. В течение последних семи лет он проходил лечение от хронической почечной недостаточности и сахарного диабета, также у больного наблюдались ишемическая болезнь сердца и постинфарктный кардиосклероз.
Несмотря на усилия врачей и вовремя предпринятые меры, мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.
Карши закрыли на карантин
В Кашкадарьинской области выявлен 201 заболевший COVID-19. Специальная комиссия приняла решение закрыть границы города из-за сложной обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, на блокпостах установлен строгий контроль на въезде и выезд.
Пограничники Узбекистана получили помощь от ЕС
Европейский Союз отправил пограничным войскам Службы государственной безопасности Узбекистана наборы средств индивидуальной защиты от COVID-19. В частности, были переданы 830 защитных костюмов, одна тысяча антисептиков и 15 тысяч масок.
Средства защиты были направлены в рамках мер программы содействия пограничному контролю в Центральной Азии (BOMCA) по предотвращению рисков для здоровья пограничников из стран региона в условиях пандемии коронавируса.
Распространение COVID-19 в мире
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире - более 10,9 млн человек. Зафиксировано свыше 522 тысяч летальных исходов, вылечилось свыше 5,8 млн жителей.