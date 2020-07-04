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В трех столичных вузах сменились ректоры

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (374)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200704/14473041/V-trekh-stolichnykh-vuzakh-smenilis-rektory.html

Назначен новый ректор Ташкентского фармацевтического института. Прежний глава вуза Иброхим Алимджанов скончался в конце января 2020 года. Он занимал должность ректора с февраля 2018-го.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Пресс-служба Минюста сообщила о том, что постановлением Правительства сразу в трех вузах Ташкента приступили к работе новые ректоры.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Ректором Университета Аджу в Ташкенте стал Гайрат Муратов. Напомним, южнокорейский вуз был открыт в 2019 году.

Первых студентов принимали по трем направлениям – "Электротехника", "Архитектура" и "Строительный инжиниринг", а с 2020-2021 года университет получил право открывать новые факультеты, в том числе и медицинский.

Камал Ризаев стал главой Ташкентского фармацевтического института. Напомним, прежний ректор этого вуза Иброхим Алимджанов скончался у себя дома в Андижане в конце января 2020 года. Он занимал должность ректора с февраля 2018-го.

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Джамшид Иноятходжаев назначен исполняющим обязанности ректора Туринского политехнического университета в Ташкенте. Напомним, прежний глава вуза Уктам Саломов несколько дней назад был назначен первым заместителем министра высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (374)
Теги:
назначение, ВУЗ, ректор



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