В Узбекистане появятся новые автомобили скорой помощи

Машина может быть доукомплектована в зависимости от того, для какого именно медицинского направления будет использоваться.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Пресс-служба самаркандского завода SamAuto сообщила о скором запуске производства автомобилей скорой помощи на базе пикапа ISUZU D-Max.

"Этот автомобиль отлично подойдет для столь важной деятельности, поскольку обладает высокой проходимостью и отличается надежностью и экономичностью", – говорится в сообщении.

При этом в компании подчеркивают, что машина может быть доукомплектована в зависимости от того, для какого именно медицинского направления будет использоваться.

Напомним, в начале этого года пресс-служба Минздрава сообщала о том, что служба скорой медицинской помощи Ташкента получила 150 современных реанимобилей марки Ford.

Новые автомобили были доставлены китайской компанией Henan Costar Group в рамках проекта, который предусматривает внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность службы скорой медицинской помощи Ташкента.