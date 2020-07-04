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В Узбекистане появятся новые автомобили скорой помощи

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200704/14473853/V-Uzbekistane-poyavyatsya-novye-avtomobili-skoroy-pomoschi.html

Машина может быть доукомплектована в зависимости от того, для какого именно медицинского направления будет использоваться.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Пресс-служба самаркандского завода SamAuto сообщила о скором запуске производства автомобилей скорой помощи на базе пикапа ISUZU D-Max.

"Этот автомобиль отлично подойдет для столь важной деятельности, поскольку обладает высокой проходимостью и отличается надежностью и экономичностью", – говорится в сообщении.

При этом в компании подчеркивают, что машина может быть доукомплектована в зависимости от того, для какого именно медицинского направления будет использоваться.

Машина скорой помощи
Пресс-служба Минздрава
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Напомним, в начале этого года пресс-служба Минздрава сообщала о том, что служба скорой медицинской помощи Ташкента получила 150 современных реанимобилей марки Ford.

Новые автомобили были доставлены китайской компанией Henan Costar Group в рамках проекта, который предусматривает внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность службы скорой медицинской помощи Ташкента.

Теги:
Самарканд, Узбекистан, скорая помощь



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