Коронавирус в Узбекистане: главное на 4 июля

В настоящее время лечение от коронавирусной инфекции в инфекционных клиниках страны проходят 3329 человек.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике - в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По последним данным Министерства здравоохранения, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане составляет 9611 человек. Таким образом, за сутки число пациентов увеличилось на 285.

COVID-19 был диагностирован у жителей Ташкента, а также в Бухарской, Ташкентской и Сырдарьинской областей.

В настоящее время лечение от коронавирусной инфекции в инфекционных клиниках страны проходят 3329 человек.

Динамика выздоровлений

До настоящего момента информации о новых вылечившихся не поступала. В начала распространения пандемии в Узбекистане из больниц в Ташкенте и регионах республики выписались в общей сложности 6251 человек.

Скончались еще трое пациентов с коронавирусом

С момента выхода последнего обзора о эпидемиологической обстановке в Узбекистане, скончались еще три пациента с диагнозом COVID-19.

С утра в Telegram-канале Минздрава появилась информация о том, что от опасного вируса умер 65-летний житель Ташкента и 35-летняя жительница Бухарской области.

Новые назначения в Минзраве

Вчера вечером стало известно о том, что сразу четыре замминистра здравоохранения были назначены указом президента страны от 3 июля. Среди них Улугбек Сабиров, Эльмира Баситханова и еще два чиновника из сферы финансов.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг жесткой критике в том числе и финансовую составляющую в деятельности Министерства здравоохранения, что, по всей видимости, послужило причиной кадровых перестановок в ведомстве.

Диалог на перспективу

Узбекские медики обсудили с российскими коллегами цифровизацию медицины, которая стала необходима в связи с вынужденным переходом на удаленный формат работы ряда медучреждений.

Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана представила российским коллегам алгоритм оперативной деятельности правительства, направленной на максимальную эффективность борьбы с COVID-19.

Узбекистанцы вернутся домой

В течение двух ближайших недель граждане Узбекистана вернутся на родину из России, ОАЭ, Беларуси, США, Республики Кореи и Турции.

Расписание спецрейсов утверждено специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом при Кабмине. В соответствии с графиком, шесть чартеров будут направлены в Москву, два - в Санкт-Петербург и один - во Владивосток. Чартеры также будут организованы в Дубай, Минск, Нью-Йорк, Сеул и Стамбул.

Отмена рейсов

А между тем, Консульский отдел Посольства России в Узбекистане сообщил об отмене двух вывозных рейсов из Ташкента.

О причинах отмены чартеров не сообщается. Информация о дате и времени вылета рейсов, напомнили в Консульском отделе посольства РФ, появится на сайте Госуслуг.

Распространение COVID-19 в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 10,53 млн, более 512,8 тысяч умерли.