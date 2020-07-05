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Пустой класс в школе

В Узбекистане упразднят почти 1,2 тысячи филиалов школ — что будет вместо них

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200705/14474499/V-Uzbekistane-uprazdnyat-pochti-12-tysyachi-filialov-shkol--chto-budet-vmesto-nikh.html

В Министерстве народного образования считают, что организовать качественное обучение в таких филиалах невозможно из-за малого количества учеников.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Узбекистане планируется прекратить деятельность почти 1,2 тысячи филиалов школ. Они будут поэтапно превращены в полноценные школы.

"За последние два года было закрыто 149 филиалов школ, 125 из которых получили статус школы. Однако 1179 филиалов школ все еще функционируют. Их тоже нужно постепенно сокращать и превращать в полноценные школы в густонаселенных пунктах", — говорится в сообщении Министерства народного образования.

В ведомстве считают, что в филиалах нет возможности обеспечить учащимся комфортные условия и организовать качественное образование в рамках бюджета из-за небольшого количества учеников.

© Sputnik / Кирилл Брага
В школах будут введены новые факультативные предметы

В частности, обычно филиалы состоят из 1-2 классов, в которых учатся по два-три ученика 1−3 классов на одном занятии. 

Отметим, что власти республики уделяют внимание совершенствованию не только условий учащихся, но и учебного процесса.

Так, в скором времени количество документов, которые должны вести учителя общеобразовательных школ Узбекистана, сократится до одного — это классный журнал, с которым можно работать в том числе через электронную систему Кundalik.




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