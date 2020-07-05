В Минздраве опровергли информацию о закрытии Республиканской больницы №1

Ранее в соцсетях появились сведения о том, что территория медучреждения может быть передана застройщику для возведения элитного жилья.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В социальных сетях появилась информация о скором закрытии Республиканской клинической больницы №1. Сообщалось о том, что данную территорию планируют передать застройщику для строительства элитного жилья.

Что касается медучреждения, то оно, как отмечалось, переедет в Зангиатинский район Ташкентской области. Это, в свою очередь, означало бы, что центральная часть столицы осталась бы без услуг экстренной медицинской помощи.

Однако, как заявил глава Минздрава Алишер Шадманов, данная информация не соответствует действительности.

"Я ответственно заявляю, что на сегодняшний день Республиканская клиническая больница №1 остается на балансе Министерства здравоохранения, которым я руковожу. Эта больница также сохраняется как юридическое лицо, на сегодняшний день она функционирует, все отделения работают в своем режиме… Она не закрывается. Ни в одном документе, ни в одном поручении об этом нет речи", — заявил министр здравоохранения.

По его словам, некоторых медицинских сотрудников действительно привлекли к работе в новой Зангиатинской инфекционной больнице, однако сделано это было по их согласию.

Между тем, как отметил Шадманов, работает в этом медучреждении не только часть сотрудников Республиканской клинической больницы №1, но и Ташкентской областной инфекционной больницы, Ташкентской городской больницы №3 и других медучреждений.

Глава Минздрава подчеркнул, что специалисты ведомства действительно вели переговоры с застройщиками, однако не по поводу строительства элитного жилья, а новых медицинских учреждений.

В частности, Шадманов упомянул о завершении строительства в Чиланзарском районе перинатального центра, а также близкого к завершению возведения детской больницы.

"Кроме этого, наша больница, которая теперь называется Национальный медицинский центр ТАПОиЧ, тоже достроена. Также ведется работа в старом ТашМИ по строительству новой многопрофильной больницы", — добавил министр.