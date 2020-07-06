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Медицинский работник

Женщина с COVID-19 скончалась в Ташкенте

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (634)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200706/14477342/Zhenschina-s-COVID-19-skonchalas-v-Tashkente-.html

По данным Минздрава, Н. У. не обращалась к врачам, несмотря на повышенную температуру тела, боль в горле и слабость.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Скончалась 49-летняя жительница Юнусабадского района Ташкента, у которой был выявлен коронавирус. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

По данным пресс-службы, Н. У. несколько дней не обращалась за медицинской помощью, несмотря на повышенную температуру тела, боль в горле и слабость.

Третьего июля она сдала анализ на COVID-19 в частной клинике. В тот же день состояние женщины ухудшилось, ее доставили в отделение реанимации городской клинической больницы №7 и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

© Sputnik / Евгений Самарин
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У пациентки были диагностированы двусторонняя пневмония, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, кома первой степени.

Несмотря на усилия врачей, Н. У. скончалась от острой дыхательной и сердечной недостаточности.

Напомним, в Узбекистане с начала пандемии выявлены 10 020 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 6 584 человека, на лечении находятся 3 402 пациента. Скончались 34 человека.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (634)
Теги:
Ташкент, пандемия, Узбекистан, коронавирус



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