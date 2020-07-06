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В Министерстве по поддержке махалли и семьи произошло важное назначение

© sputnik Стас Этвеш
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (375)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200706/14478094/V-Ministerstve-po-podderzhke-makhalli-i-semi-proizoshlo-vazhnoe-naznachenie.html

На этом посту Гулнора Маруфова сменила Эльмиру Баситханову, которая ранее была назначена одним из заместителей главы Минздрава.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Министерстве по поддержке махалли и семьи Узбекистана произошли новые кадровые назначения.

На должность первого замглвы ведомства назначена Гулнора Маруфова.

УзА
Гулнора Маруфова

До этого Гулнора Маруфова занимала пост главы Управления по работе с семьями, нуждающимися в социальной защите, Министерства по поддержке махалли и семьи. Ранее — с 2004 года по февраль 2020-го — работала заместителем председателя Комитета женщин.

Первым заместителем министра по поддержке махалли и семьи Гулнора Маруфова стала, сменив Эльмиру Баситханову, которая была вновь назначена на должность замглавы Минздрава.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (375)
Теги:
Узбекистан, назначения



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