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Атомный ледокол Лидер, проект 10510

Строительство самого мощного в мире ледокола началось в России

ЦКБ "Айсберг"
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200706/14481443/Stroitelstvo-samogo-moschnogo-v-mire-ledokola-nachalos-v-Rossii.html

Госзаказчиком является "Росатом", застройщиком — ФГУП "Атомфлот". Единственный исполнитель контракта — ССК "Звезда".

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Строительство мощнейшего в мире атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер" началось на верфи в городе Большой Камень Приморского края, сообщили в пресс-службе предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот).

По условиям контракта, подписанного между Росатомфлотом и судостроительным комплексом "Звезда" в апреле, ввод судна в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Базовый тральщик БТ-115 Павел Хенов и сторожевой корабль проекта 22350 (фрегат) Адмирал флота Касатонов
© Sputnik / Алексей Даничев
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"Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики", — отметил генеральный директор Росатомфлота Мустафа Кашка.

Атомный ледокол построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро "Айсберг". Его основные характеристики: мощность — 120 МВт (на валах); скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 209 метров; ширина — 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) — четыре метра; водоизмещение: при осадке по кильватерной линии — почти 70 тысяч тонн.

Состав основного оборудования энергетической установки: ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400; паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый; система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.

Теги:
ледокол, Дальний Восток, Россия



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