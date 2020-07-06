Строительство самого мощного в мире ледокола началось в России

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Строительство мощнейшего в мире атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер" началось на верфи в городе Большой Камень Приморского края, сообщили в пресс-службе предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот).

По условиям контракта, подписанного между Росатомфлотом и судостроительным комплексом "Звезда" в апреле, ввод судна в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

"Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики", — отметил генеральный директор Росатомфлота Мустафа Кашка.

Атомный ледокол построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро "Айсберг". Его основные характеристики: мощность — 120 МВт (на валах); скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 209 метров; ширина — 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) — четыре метра; водоизмещение: при осадке по кильватерной линии — почти 70 тысяч тонн.

Состав основного оборудования энергетической установки: ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400; паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый; система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.