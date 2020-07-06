В Узбекистане 19-летний хакер выманивал деньги через вирус в Телеграме

Граждан предупредили об опасном приложении NET NOMER ANIQLOVCHI.APK., на которое можно выйти в одном из Telegram-каналов. Данное приложение содержит в себе вирус!

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. МВД Узбекистана предупредило граждан республики о мошеннике, который распространяет в соцсетях вредоносную программу, блокирующую телефоны.

По информации ведомства, 13 июня на портал МВД поступило заявление от жителя Юнусабадского района Ташкента. Мужчина утверждал, что накануне вечером он зашел в Telegram-канал под названием "Uydagi_Yulduzlar" (@fan_club_miz) и скачал оттуда файл NET NOMER ANIQLOVCHI.APK.

После этого телефон заблокировался.

"Затем поступило сообщение о том, что, если он хочет разблокировать телефон, должен перечислить 10 000 сумов на абонентский номер +99890-200-хх-хх. Заявитель так и сделал. Но ситуация не изменилась. Тогда он решил обратиться в органы внутренних дел, чтобы разобраться в ситуации, принять законные меры в отношении злоумышленника, распространившего эту программу", — сообщили в МВД.

Началось следствие. Правоохранители взяли телефон потерпевшего, скачали программу и отправили для проверки специалистам ГУП "Киберхавфсизлик маркази".

Они, в свою очередь, установили, что программа NET NOMER ANIQLOVCHI.APK (которая была размещена в Telegram-канале) — это вирус.

Следователи установили владельца канала. Им оказался 19-летний житель Туракурганского района Наманганской области, который, на данный момент, учится в областной специализированной школе культуры.

Пресс-служба МВД Узбекистана 19-летний хакер создал программу, требующую деньги за разблокировку телефона

Молодого человека задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Создание, использование или распространение вредоносных программ". Хакеру грозит до трех лет лишения свободы.