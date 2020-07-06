Коронавирус в Узбекистане: главное на 6 июля

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.
Количество инфицированных COVID-19 превысило 10 тысяч человек
За сутки в республике прибавился еще 321 пациент с опасным вирусом. По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 10 284 случая заболевания COVID-19.
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Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 664 гражданина с положительным диагнозом, 25 из них находятся в тяжелом состоянии, 8 — в критическом. У 172 инфицированных диагностирована пневмония.
"Хотя в нашей стране были приняты необходимые меры для борьбы с COVID-19, растущее число заболевших должно насторожить всех нас. <...> Минздрав призывает население воздерживаться от активного общения, строго придерживаться карантинных правил, таких как соблюдение социальной дистанции, тщательное мытье рук и ношение маски при выходе из дома", — говорится в сообщении ведомства.
Динамика выздоровлений
Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 138 гражданам.
Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 6 584 человека.
Скончались еще три пациента с COVID-19
С последней сводки, опубликованной на нашем сайте, от коронавируса скончались еще трое граждан.
Это — 49-летняя жительница Юнусабадского района, 67-летний пенсионер из Алмазарского района и 43-летний житель Учтепинского района.
В Минздраве отметили, что все трое до последнего не обращались за медицинской помощью, хотя у них наблюдались такие симптомы, как повышенная температура, боль в горле и слабость. Они были госпитализированы уже в крайне тяжелом состоянии.
Несмотря на усилия врачей, пациенты скончались от острой дыхательной и сердечной недостаточности.
Таким образом, жертвами пандемии в Узбекистане стали уже 36 человек.
Новое разделение городов и районов по уровню карантина
Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия обновило список городов и районов Узбекистана согласно эпидемиологической ситуации в них по состоянию на 4 июля.
Из главного: без изменений остались Ташкент, Ферганская, Наманганская, Навоийская и Бухарская области.
О новом распределении уровней карантина в остальных регионах страны можно прочитать здесь.
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Как выходит из положения Узбекистан, читайте здесь.
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