Коронавирус в Узбекистане: главное на 6 июля

В связи с растущей заболеваемостью COVID-19, Минздрав призывает всех граждан республики быть бдительными и строго соблюдать карантинные правила.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Количество инфицированных COVID-19 превысило 10 тысяч человек

За сутки в республике прибавился еще 321 пациент с опасным вирусом. По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 10 284 случая заболевания COVID-19.

Узбекистан закупил оборудование для лечения онкобольных детей >>

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 664 гражданина с положительным диагнозом, 25 из них находятся в тяжелом состоянии, 8 — в критическом. У 172 инфицированных диагностирована пневмония.

"Хотя в нашей стране были приняты необходимые меры для борьбы с COVID-19, растущее число заболевших должно насторожить всех нас. <...> Минздрав призывает население воздерживаться от активного общения, строго придерживаться карантинных правил, таких как соблюдение социальной дистанции, тщательное мытье рук и ношение маски при выходе из дома", — говорится в сообщении ведомства.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 138 гражданам.

Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 6 584 человека.

Скончались еще три пациента с COVID-19

С последней сводки, опубликованной на нашем сайте, от коронавируса скончались еще трое граждан.

Это — 49-летняя жительница Юнусабадского района, 67-летний пенсионер из Алмазарского района и 43-летний житель Учтепинского района.

В Минздраве отметили, что все трое до последнего не обращались за медицинской помощью, хотя у них наблюдались такие симптомы, как повышенная температура, боль в горле и слабость. Они были госпитализированы уже в крайне тяжелом состоянии.

Несмотря на усилия врачей, пациенты скончались от острой дыхательной и сердечной недостаточности.

Таким образом, жертвами пандемии в Узбекистане стали уже 36 человек.

Новое разделение городов и районов по уровню карантина

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия обновило список городов и районов Узбекистана согласно эпидемиологической ситуации в них по состоянию на 4 июля.

Из главного: без изменений остались Ташкент, Ферганская, Наманганская, Навоийская и Бухарская области.

О новом распределении уровней карантина в остальных регионах страны можно прочитать здесь.

Туризм во время карантина: как Узбекистан планирует реанимировать индустрию отдыха

В 2020 году, по данным Всемирной туристской организации UNWTO, международный турпоток может сократиться на 60-80%. Для выхода из кризиса требуются нестандартные решения.

Как выходит из положения Узбекистан, читайте здесь.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 11,4 миллиона, скончались 534 тысячи человек, выздоровели — более 6,16 миллиона.