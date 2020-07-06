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В Ташкенте появилась онлайн-система по штрафстоянкам

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200706/14484138/V-Tashkente-poyavilas-onlayn-sistema-po-shtrafstoyankam.html

Хозяин авто сможет предоставить все необходимые документы инспектору удаленно и оплатить штраф онлайн.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В Ташкенте в тестовом режиме запустили онлайн-систему по штрафстоянкам, сообщается в сюжете на телеканале "Узбекистан 24"."

После того, как нарушивший ПДД водитель получит протокол, а его авто отправлено на штрафстоянку - документ заносится в комплексную систему.

"Водитель должен будет пройти регистрацию на сайте ГСБДД, где будут размещены все его данные. После водителю придет SMS с информацией о размере штрафа и местоположении штрафстоянки, где находится авто нарушителя", - говорится в сообщении.

Также хозяин авто сможет предоставить все необходимые документы инспектору удаленно и оплатить штраф онлайн.

При успешном прохождении тестового режима, данная система будет внедрена по всей республике.

Теги:
штраф, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, водитель, водители, автомобилисты, автомобили, автомобиль



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