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Скоростной поезд Афросиаб на вокзале в городе Самарканд, архивное фото

Испанская испытательная ж/д лаборатория будет доставлена в Узбекистан

© Sputnik / Стас Этвеш
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200707/14485351/Ispanskaya-ispytatelnaya-zhd-laboratoriya-budet-dostavlena-v-Uzbekistan.html

Стороны проработали вопрос совершенствования ремонтной базы предприятий локомотивно-вагонного хозяйства, замены устаревшего и изношенного оборудования на современное и энергосберегающее. 

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Специалисты АО "Узбекистон темир йуллари" провели переговоры в режиме онлайн с представителями испанской компании Ibertest. Участники дискуссии подписали договор о запуске Национального технологического справочного центра по тестированию железнодорожных компонентов.

Состоялась церемония запуска междугороднего рейса “Андижан – Коканд – Андижан” на обновлённых электричках со всеми удобствами для пассажиров
АО "Узбекистон темир йуллари"
АО "Узбекистон темир йуллари" обновляет электрички

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".

И. о. председателя правления структуры Хуснутдин Хасилов отметил активное узбекско-испанское сотрудничество в железнодорожной сфере. В частности, фонд корпоративной интернационализации при Министерстве промышленности, торговли и туризма Королевства Испания предоставил ряд долгосрочных льготных кредитов для развития железнодорожного сектора Узбекистана.

"Между АО "Узбекистон темир йуллари" и компанией Patentes Talgo S.L.U реализован проект по приобретению двух высокоскоростных поездов "Тальго-250" и четырех единиц пассажирских вагонов экономкласса, в рамках которого Испания выделила 57,5 млн евро кредитных средств сроком на 30 лет, включая десятилетний льготный период по процентной ставке 0,05% годовых, – отметил и. о. главы АО "Узбекистон темир йуллари".

Стороны также проработали вопрос совершенствования ремонтной базы предприятий локомотивно-вагонного хозяйства, замены устаревшего и изношенного оборудования на современное и энергосберегающее. 

Специалисты АО "Узбекистон темир йуллари" при поддержке посольства Узбекистана в Королевстве Испания изучили передовые технологии в области производства испытательных лабораторий компании Ibertest Advanced Testing Solutions. Испытательная лаборатория будет доставлена в специальный цех по техобслуживанию высокоскоростных поездов Аfrosiyob.

 

Теги:
Узбекистон темир йуллари, сотрудничество, Узбекистан, Испания



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