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Школьники во время перемены, архивное фото

Более 2 тысяч заявок подали по системе онлайн-очереди для первоклассников

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200707/14485792/Bolee-2-tysyach-zayavok-podali-po-sisteme-onlayn-ocheredi-dlya-pervoklassnikov.html

В этом году систему апробируют в Ташкенте, и если результат будет успешным, то со следующего учебного года ее реализуют и в других регионах страны.

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Только в первый день запуска системы онлайн-очереди для поступления в 1-й класс в Ташкенте было принято 2 386 заявок от родителей учеников, сообщают в МНО.

"Такая система запущена, чтобы не было беспорядка и излишних хлопот во время карантинного периода", - говорится в информации.

Напомним, подача заявок в 1-й класс на основе онлайн-очереди осуществляется через веб-портал www.qabul.maktab.uz. 

В этом году систему апробируют в Ташкенте, и если результат будет успешным, то со следующего учебного года ее реализуют и в других регионах страны.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, школьники, Образование, Школа, школа



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