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Главное здание ТГТУ

В хокимияте Ташобласти рассказали, сколько девушек хотят поступить в вузы на госгрант

© CC BY-SA 4.0 / Sick Spiny / Главное здание ТГТУ
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200707/14489064/V-khokimiyate-Tashoblasti-rasskazali-skolko-devushek-khotyat-postupit-v-vuzy-na-gosgrant.html

В Кибрайском и Зангиатинском районах Ташкентской области специально созданные рабочие группы уже рассмотрели около 130 заявок, половина из которых получила одобрение.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Согласно постановлению президента Узбекистана, в 2020-2021 учебном году женскому населению будут предоставлены дополнительные государственные гранты на поступление в вузы. Если ранее существовали льготы для юношей, которые проходили службу в армии, то теперь и женщины смогут получить высшее образование в рамках выделенных государством квот, сообщают в областном хокимияте.

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В Кибрайском и Зангиатинском районах Ташкентской области были организованы специальные рабочие группы, которые принимают заявления от девушек на участие в конкурсном отборе.

В администрацию Кибрайского района уже поступили документы от 68 девушек, из них трое детей-сирот, 37 – из семей, потерявших кормильца, 8 – из семей с ограниченными возможностями, 5 – из семей с разведенными родителями, у 12 - безработные родители. Еще три заявки были отклонены из-за неполного соответствия условиям. Все участницы получили обратную связь.

В Зангиатинском районе число выпускников 11-го класса составило 1 796 человек, девушек из них - 861. В рабочую группу представлено более 60 заявок от них на получение дополнительных государственных грантов, лишь около 20 соответствуют критериям, а остальным дали разъяснительный ответ.

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Прежде мы сообщали, что подать заявку на предоставление гранта на обучение могут девушки из малообеспеченных или неполноценных семей; дочери одиноких матерей (отцов), на попечении которых находятся дети в возрасте до 14 лет или ребенок с инвалидностью; девушки, у которых один или оба родителя являются безработными и зарегистрированы в центрах занятости; девушки, не имеющие собственного жилья и проживающие в съемных квартирах, а также девушки с высшим образованием из районов, где уровень охвата в два раза ниже среднего по стране.

Теги:
грант, поступление в университет, девушки, узбекистанка, Узбекистан, население



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