"Иннопром" планируют проводить в Узбекистане

Выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Организаторы Международной промышленной выставки "Иннопром", которая традиционно проходит в июле в Екатеринбурге, планируют проводить ее также в Индонезии, Египте и Узбекистане, сообщил в ходе онлайн-марафона в рамках "Иннопрома" губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пишет РИА Новости.

"Мы уже сегодня задумываемся о расширении нашей выставки и будем иметь международное представительство "Иннопрома". Сегодня уже есть идеи, и мы сейчас активно прорабатываем эти идеи, проводить "Иннопром" один раз в России, один раз в Индонезии, в Египте и Узбекистане, что даст возможность еще больше привлечь партнеров к участию", - сказал глава региона.

По словам губернатора, за 11 лет подписано более 370 соглашений на сумму более 500 миллиардов рублей.

Минпромторг РФ из-за коронавируса отменил в этом году Международную промышленную выставку "Иннопром", которая должна была пройти 7-10 июля в Екатеринбурге.

Выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.