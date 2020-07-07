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В "Узкомназорат" прокомментировали сбои в работе Facebook

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200707/14492288/V-Uzkomnazorat-prokommentirovali-sboi-v-rabote-Facebook.html

По мнению Азамата Акабирова, нет оснований полагать, что имеется массовое отсутствие доступа к Facebook.

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Сбои в работе Facebook в Узбекистане могут быть связаны с модернизацией оборудования или профилактикой у того или иного провайдера, сообщает "Узкомназорат".

По словам пресс-секретаря государственной инспекции Азамата Акабирова, "Узкомназорат" осуществляет технический контроль за качеством услуг связи, рассматривает вопросы, связанные с технической инфраструктурой операторов и провайдеров.

"Доступность различных сайтов не в нашей компетенции. Мы не отслеживаем доступность сайтов. Конечно, бывает периодически меняется доступность различных сайтов и это обычно для интернета", - заявил он.

По мнению Акабирова, нет оснований полагать, что имеется массовое отсутствие доступа к Facebook.

Вероятно, это связано с модернизацией оборудования или профилактикой у того или иного провайдера, или оператора.

Теги:
Facebook, Facebook, facebook, Интернет, Узбекистан, Узбекистан



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