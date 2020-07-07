Коронавирус в Узбекистане: главное на 7 июля

Случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Ферганской области на востоке Узбекистана — ранее единственном регионе, свободным от заболевших.

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Количество инфицированных COVID-19

В Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 10587 (+128). В Ташкенте и Республике Каракалпакстан вирус продолжают выявлять среди людей, находящихся вне карантинных зон.

Динамика выздоровлений

В стране от коронавируса выздоровели 6690 человек.

В клиниках лечатся 3858 пациентов.

Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботиржон Курбанов рассказал Sputnik Узбекистан об организации лечения от коронавируса COVID-19 на дому.

К онлайн-консультациям во всех медицинских учреждениях были подключены инфекционисты. Посредством Интернета и телефонной связи есть возможность контролировать состояние пациента.

40-я жертва коронавируса

Вчера в Ташкенте от коронавируса скончался 79-летний мужчина. Он стал 39-й жертвой CoViD-19 в стране, однако сегодня стало известно о 40-й жертве.

Пресс-служба Навоийского областного хокимията опубликовала сообщение о смерти пациента с коронавирусом в Навои. Мужчине было 38 лет. 2 июля он предоставил образец на COVID-19, и болезнь была подтверждена. В тот же день пациент был госпитализирован в Навоийскую областную детскую инфекционную больницу, однако коронавирус протекал у пациента в тяжелой форме и он скончался.

Почему выросла летальность от COVID-19 в Узбекистане

Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан Ботиржон Курбанов рассказал, как республика противостоит коронавирусу и за счет чего выросло число смертей.

В Узбекистане не осталось свободных от коронавируса регионов

Случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Ферганской области на востоке Узбекистана — ранее единственном регионе, свободным от заболевших.

На данный момент изучаются контакты заболевших, выясняется степень распространения коронавируса, чтобы определить новый статус области.

Столичный торговый центр "Абу Сахий" закрыли на карантин

Торговый центр Tashkent Trade Center ("Абу Сахий") закрыли на карантин, причиной стало выявление COVID-19 у нескольких его сотрудников.

Торговый центр временно закрыли для проведения профилактических мероприятий по заключению районного Центра санитарно-эпидемиологического благополучия. Сроки не уточняются.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 11,6 миллионов, скончались 539 тысяч человек, выздоровели — более 6,33 миллиона.