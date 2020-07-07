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Врач у окна в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

В Фергане и Джизаке вновь усилили карантинные меры

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (642)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200707/14492601/V-Fergane-i-Dzhizake-vnov-usilili-karantinnye-mery.html

В регионах приостановлена деятельность магазинов, кафе и ресторанов, а также закрываются парки. Кроме того, введено ограничение на передвижение транспортных средств.

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Резкое увеличение числа пациентов с коронавирусной инфекцией в Фергане и Джизаке привело к принятию решения об усилении карантинных мер в данных регионах, сообщают в Министерстве здравоохранения.  

На въездах и выездах из Ферганы организовано 8 санитарных постов. Для контроля за соблюдением карантинных мер на проходах в торговые центры, рынки и супермаркеты были установлены дезинфекционные туннели.

В Джизаке созданы дополнительные посты и контрольно-пропускные пункты дорожно-патрульной службы, где граждане будут проходить обязательный медицинский контроль на выявление признаков коронавирусной инфекции. 

В данный момент в регионе приостанавливается деятельность магазинов, кафе и ресторанов. Также будут закрыты экологические парки "Ёшлар шахарчаси", "Истиклол" и "Урда". Помимо этого, остановлено движение общественных транспортных средств в нерабочее время (кроме автобусов). Передвигаться на машинах без специального разрешения допускается с 07.00 до 10.00 утра и с 17.00 до 20.00 вечера.

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В общественных местах запрещено собираться более трех человек. Находится на улице можно только с 7.00 утра и до 23.00, за исключением случаев, когда нужно купить лекарства в аптеке. 

В данных регионах проводится обязательная дезинфекция помещений, транспортных средств, товаров и грузов. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (642)
Теги:
коронавирус, Карантин, Узбекистан, Узбекистан, Ферганская область, Фергана, Фергана, Джизакская область, Джизак



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