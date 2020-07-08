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Вывозные рейсы в РФ из Узбекистана планируются в среду

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200708/14496171/Vyvoznye-reysy-v-RF-iz-Uzbekistana-planiruyutsya-v-sredu.html

Ожидаются рейсы Ош — Москва, Ташкент — Жуковский, Душанбе — Самара, Бишкек — Новосибирск. Подробности - далее.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Вывозные рейсы в РФ из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана планируются в среду, сообщила Минкомсвязь.

Ожидаются рейсы Ош — Москва, Ташкент — Жуковский, Душанбе — Самара, Бишкек — Новосибирск.

Россияне смогут вылететь из Узбекистана 8 июля - условия посадки на борт >>

Напомним, вывозной рейс из Узбекистана для граждан России запланирован на 8 июля в 15.00 по местному времени.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.

Теги:
Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, рейсы, рейс



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