Вывозные рейсы в РФ из Узбекистана планируются в среду

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Вывозные рейсы в РФ из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана планируются в среду, сообщила Минкомсвязь.

Ожидаются рейсы Ош — Москва, Ташкент — Жуковский, Душанбе — Самара, Бишкек — Новосибирск.

Россияне смогут вылететь из Узбекистана 8 июля - условия посадки на борт >>

Напомним, вывозной рейс из Узбекистана для граждан России запланирован на 8 июля в 15.00 по местному времени.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.