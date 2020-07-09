В Ферганской области задержали двух разыскиваемых граждан

Правонарушителей арестовали за мошенничество и нарушение правил безопасности во время движения автотранспорта. Возбуждены уголовные дела.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Ферганской области были задержаны разыскиваемые злоумышленники, сообщают в МВД Узбекистана.

В городе Кувасай 6 июля сотрудники УВД задержали гражданина Н. Н. Он был объявлен в розыск за совершение преступления по статье "Мошенничество".

Кроме того, в Фергане 7 июля правоохранители взяли под стражу гражданина Ю. П. Его разыскивали за учинение противозаконных действий по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".

В настоящий момент против обоих правонарушителей возбуждены уголовные дела.

Ведется следствие.