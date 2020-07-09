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Мужчина в наручниках

В Ферганской области задержали двух разыскиваемых граждан

Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200709/14502361/V-Ferganskoy-oblasti-zaderzhali-dvukh-razyskivaemykh-grazhdan.html

Правонарушителей арестовали за мошенничество и нарушение правил безопасности во время движения автотранспорта. Возбуждены уголовные дела.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Ферганской области были задержаны разыскиваемые злоумышленники, сообщают в МВД Узбекистана. 

Следственный департамент при МВД Узбекистана
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В городе Кувасай 6 июля сотрудники УВД задержали гражданина Н. Н. Он был объявлен в розыск за совершение преступления по статье "Мошенничество".

Кроме того, в Фергане 7 июля правоохранители взяли под стражу гражданина Ю. П. Его разыскивали за учинение противозаконных действий по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".

В настоящий момент против обоих правонарушителей возбуждены уголовные дела.

Ведется следствие.

Теги:
задержание преступников, розыск, мошенничество, МВД Узбекистана, Ферганская область



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