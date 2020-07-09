12:32 09 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии

Вывозной рейс из Ташкента в Петербург запланирован на 10 июля — подробности

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200709/14502553/Vyvoznoy-reys-iz-Tashkenta-v-Sankt-Peterburg-zaplanirovan-na-10-iyulya--podrobnosti.html

Ожидается, что воздушный борт "Уральских авиалиний" вылетит в Россию в 5.00 по местному времени.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Вывозной рейс для граждан России из Ташкента в Санкт-Петербург запланирован на 10 июля, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

Ожидается, что воздушный борт "Уральских авиалиний" вылетит в Россию в 5.00 по местному времени.

"Все, кто прошел предварительную регистрацию на данный чартер на портале госуслуг, должны прибыть в аэропорт за шесть часов до вылета (9 июля в 23.00)", — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела. — Вне списков граждане на борт не принимаются".

Купить билет можно будет в аэропорту непосредственно перед вылетом, его стоимость составляет 400 евро. Оплата возможна только наличными (узбекские сумы) или картой (Visa, Mastercard).

В Консульском отделе также уточнили, что возможность приобрести билеты будет предоставлена в первую очередь гражданам РФ.

"Иностранцы допускаются на рейс после российских граждан только при условии оснований на въезд в Россию, которые будут проверяться в аэропорту. Предварительная регистрация на рейс не означает, что посадка на борт будет осуществлена автоматически", — сообщили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что Министерство транспорта Узбекистана отменило четыре вывозных рейса из России, намеченных до 19 июля. Не состоятся три из шести чартеров в Москву и один из двух — в Санкт-Петербург. Сохранен спецрейс во Владивосток. С обновленным графиком можно ознакомиться здесь.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жара, солнце, девушки — как прекрасный пол проводит лето
Лавров: США одержимы идеей сдерживания "угрозы" виды России и Китая
Куда перешли хоккеисты Хумо в новом сезоне
От Самары до Караганды: где проведут сезон игроки "Хумо"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться