Стало известно место Узбекистана в рейтинге паспортов мира

Больше всего путешествовать, не думая о визе, могут японцы, на втором месте — граждане Сингапура, на третьем — Германии.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Компания Henley & Partners составила новый рейтинг паспортов мира, в котором страны расположены согласно числу государств, доступных для посещения без оформления визы или других специальных документов.

Так, Узбекистан разместился на 86-й строчке: жители республики могут посетить без визы 57 стран.

Лидером рейтинга до сих пор остается Япония — для граждан страны доступно посещение без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира (+2 страны по сравнению с прошлым годом).

Следом идут Сингапур (190 стран) и Германия (189 направлений).

На нижних строчках рейтинга по-прежнему располагаются такие страны, как Афганистан, Ирак и Сирия.

"Факт глобального закрытия границ в связи с пандемией COVID-19 не отразился на цифрах рейтинга, поскольку действующие ограничения не связаны с формальными соглашениями о безвизовом перемещении между странами", — говорится в отчете.

Однако пандемия все же временно внесла коррективы в позиции некоторых стран в рейтинге.

Так, к примеру, США располагаются на 7-й позиции с возможностью для американцев совершать безвизовые путешествия в 185 стран мира.

Однако, на данный момент, это лишь формальность, поскольку сейчас действует запрет для въезда граждан США на территорию ЕС.

Получается, что американцы временно теряют возможность посетить 27 европейских стран, что уменьшает ценность американского паспорта и ставит его на 26-е место по соседству с Мексикой.

"Как мы уже видели, воздействие пандемии на свободу передвижения было более радикальным и продолжительным, чем первоначально предполагалось", — заявил глава группы компаний Henley & Partners Кристиан Келин.

По его словам, в ближайшее время сформируется новая глобальная иерархия паспортов с точки зрения мобильности. Что это означает: государства, которые эффективно справились с пандемией, возглавят рейтинг.

При этом в лидерах рейтинга могут оказаться те страны, которые ранее там оказаться не могли.