В Карши достраивают аллею с фонтаном и стадион — фото

Здесь посетители смогут отдохнуть у воды и поесть в кафетерии вкусное мороженое. Как будет выглядеть зона отдыха — смотрите в материале.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Карши для благоустройства местности ведется строительство аллеи и стадиона с искусственным покрытием, сообщают в городском хокимияте.

На участке дороги Карши-Бешкент, от перекрестка до аэропорта, рядом с многоэтажными домами строится красивая аллея с цветами и фонтаном. Он создаст отдыхающим не только приятный микроклимат, но и позволит послушать музыку.

В Карши достраивают аллею с фонтаном и стадион Пресс-служба хокимията города Карши

В Карши достраивают аллею с фонтаном и стадион Пресс-служба хокимията города Карши 1 / 2 Пресс-служба хокимията города Карши В Карши достраивают аллею с фонтаном и стадион

Рядом с резервуаром откроется кафетерий для продажи мороженого и безалкогольных напитков.

Помимо этого, недалеко от аллеи завершается строительство небольшого стадиона с искусственным покрытием.

Пресс-служба хокимията города Карши В Карши достраивают аллею с фонтаном и стадион

Здесь молодежь сможет соревноваться в различных видах спорта.

Пресс-служба хокимията города Карши В Карши достраивают аллею с фонтаном и стадион

Напомним: в Карши на улице Мустакиллик построят президентскую школу, на территории которой будут расположены: стадион, бассейн, крытый и открытый спортивные залы, библиотека, актовый зал, детские зоны отдыха, общежитие, гостиница для иностранных учителей, автостоянка и зона ожидания для родителей.