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Консульский отдел посольства РФ в Узбекистане разъяснил порядок работы до 1 августа

© CC BY 2.0 / Denise Krebs / 2013-04-02 Bright
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (658)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200709/14507015/Konsulskiy-otdel-posolstva-RF-v-Uzbekistane-razyasnil-poryadok-raboty-do-1-avgusta.html

Ранее Республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом решила усилить карантинные меры по всей республике с 10 июля по 1 августа.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Консульский отдел посольства России в Узбекистане призвал граждан, записавшихся на прием в период с 10 июля по 1 августа, перенести дату визита на август.

Это связано с усилением карантинного режима в республике.

"Рекомендуем гражданам, записавшимся в период с 10 июля по 1 августа на прием в Консульский отдел посольства России в Узбекистане по электронной очереди, перенести дату визита на август 2020 года, — говорится в публикации на Telegram-канале дипмиссии. — Призываем обращаться в Консульский отдел очно только в случае крайней необходимости".

Отмечается, что записи через портал электронной очереди на указанный период удаляться не будут, граждане могут ими воспользоваться.

Для получения консультаций рекомендуется направлять обращения на электронную почту consul.tashkent@mid.ru (тема письма  — "Специальный вопрос"). В тексте необходимо указать имя, фамилию, отчество и номер телефона с кодом оператора.

Карантин в Узбекистане
Информационная служба ГУБДД МВД РУз
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Телефон для справок (+998 78 140 72 00) работает с понедельник по четверг с 9.00 до 17.00.

"Напоминаем, что вход в Консульский отдел допускается только в маске и перчатках. Просим в полном объеме соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, принятые правительством Узбекистана", — говорится в публикации.

Напомним, ранее Республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение вновь ограничить с 10 июля до 1 августа движение транспорта, ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также будет приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрываются детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (658)
Теги:
пандемия, Ташкент, Посольство России в Узбекистане, Узбекистан, коронавирус



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