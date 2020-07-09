Коронавирус в Узбекистане: главное на 9 июля

Достаточно ли в стране лекарств и койко-мест, можно ли повторно заразиться COVID-19 — ответы на все эти вопросы читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Количество инфицированных превысило 11 тысяч

За сутки в республике прибавился еще 465 пациентов с опасным вирусом.

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 11 447 случаев заболевания COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 4 316 граждан с положительным диагнозом, 31 из них находятся в тяжелом состоянии, 12 — в критическом.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 194 гражданам.

Пациенты были выписаны из инфекционных учреждений, расположенных в Ташкенте, Самаркандской, Навоийской, Сурхандарьинской и Бухарской областях.

Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 7 082 человека.

Скончались еще несколько пациентов с коронавирусом

Среди них:

28-летняя девушка из Джизака. С 22 июня у пациентки наблюдалась повышенная температура, однако она лечилась дома, до последнего не обращаясь к врачам;

51-летний житель Шайхантахурского района столицы. Он поступил в больницу с жалобой на продолжительную одышку, рентген органов грудной клетки выявил двустороннюю пневмонию;

83-летняя жительница Учтепинского района столицы. Пациентка жаловалась на повышенную температуру, кашель, одышку и затрудненное дыхание. Ее госпитализировали с подтвержденным COVID-19. У нее к тому же был перелом таза и ряд хронических заболеваний.

40-летний гражданин Афганистана. На протяжении 2−3 дней его беспокоил кашель и повышенная температура. Его экстренно госпитализировали и поставили диагноз "двусторонняя пневмония тяжелой формы, дыхательная недостаточность III степени, сердечная недостаточность".

Таким образом, жертвами пандемии в Узбекистане стали уже 49 человек.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев призвал жителей республики не заниматься самолечением, поскольку это может быть чревато последствиями.

"Если вы заметили хоть малейший признак болезни, немедленно обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением дома. Это может иметь серьезные последствия и закончиться смертью. Не будьте небрежными и равнодушными к себе и членам своей семьи!", — призвал Мирзиёев.

В Ташкенте для информирования больных COVID-19 заработает специальный call-центр

Приемная будет доступна для граждан по короткому номеру 1105. Звонки по телефону горячей линии начнут принимать с 10 июля по 1 августа.

В службе поддержки будут оперативно выдавать точную медицинскую информацию и предоставлять сведения пациентам, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции в домашних или клинических условиях, а также их родным и близким.

Власти столицы призывают граждан не выходить на улицу

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев призвал жителей строго соблюдать санитарно-гигиенические требования, реже выходить на улицу и чаще пользоваться онлайн-сервисами.

По словам Артыкходжаева, ташкентцам не следует не заблуждаться, думая, что коронавирус их не коснется.

Достаточно ли в республике лекарств и хватает ли койко-мест в больницах?

Да, сейчас в стране всего хватает. Об этом сегодня заявил член штаба при Минздраве Хабибулла Акилов.

"Обеспечение нужного количества койко-мест, перепрофилирование клиник, подготовка врачей, запас необходимых лекарств и реагентов — все это есть и достаточно. Никто не отрицает этого. Вчера мы хотели сказать, что если статистика продолжится таким образом, завтра этих запасов будет недостаточно", — отметил Акилов.

По его словам, сейчас из 2 тысяч больничных коек только 1 тысяча заполнены. Места есть, заключил представитель штаба.

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Можно ли повторно заразиться COVID-19?

Как рассказал главный эпидемиолог республики Нурмат Отабеков, после вирусных заболеваний, в частности, если речь идет о болезни дыхательных путей, у человека вырабатывается иммунитет, антитела.

Они, в свою очередь, предотвращает повторное инфицирование тем же вирусом. Однако вирус может мутировать. Кроме того, есть разные другие заболевания вроде гриппа или парагриппа.

Если повторное заболевание произойдет, то оно, благодаря приобретенному иммунитету, будет протекать в слабой форме.

Какой транспорт может передвигаться без ограничений в период карантина

Спецкомиссия по борьбе с COVID-19 утвердила перечень видов транспортных средств, которым в период с 10 июля по 1 августа разрешено передвигаться без специального разрешения.

Посмотреть список можно здесь.

Следует отдельно отметить, что движение нелинейного такси разрешено, но с соблюдением ряда требований.

Спецкомиссия разрешила привлекать к ответственности граждан, нарушивших ограничения на передвижение автотранспорта, и помещать транспорт на штрафплощадки.

Все мечети в Узбекистане закроются до 1 августа

Деятельность религиозных организаций в Узбекистане будет приостановлена с 10 июля по 1 августа.

Работу приостановят все религиозные организации, вне зависимости от цветовой зоны региона.

Власти продолжают держать на контроле ситуацию на границе РФ и Казахстана

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили перспективы вывоза на родину узбекистанцев с приграничной территории Самарской и Оренбургской областей.

Напомним, что именно туда, ориентируясь на ложную информацию об открытии границ, прибывают большинство граждан республики.

В прошлые месяцы через российско-казахстанскую границу было вывезено более 1,5 тысячи граждан Узбекистана. Однако, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, с 5 июля в Казахстане были введены дополнительные ограничительные меры, что затрудняет транзит сограждан.

Мирзиёев предложил принять Международный кодекс обязательств на время пандемий

Глава республики предложил принять под эгидой ООН Международный кодекс добровольных обязательств государств в период пандемий.

Узбекский лидер считает, что ограничительные меры должны носить исключительно временный характер при обязательных гарантиях соблюдения прав и свобод граждан.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 12 миллионов, скончались 548 тысяч человек, выздоровели — более 6,53 миллиона.