УК РУз: нарушил карантинный режим – получил наказание

На правонарушителя возлагается штраф до 22 млн 300 тысяч сумов. Виновного могут приговорить к исправительным работам, а также лишить свободы сроком до десяти лет.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Граждане, нарушившие правила борьбы с эпидемией коронавируса, должны нести уголовную ответственность, сообщают в Министерстве юстиции.

В соответствии с санитарным законодательством, если заболевший человек без уважительной причины не проходит медицинское обследование, лечение, не находится в карантинном центре или покидает его раньше установленного срока, а также не разглашает информацию о местах посещения и лицах, с которыми находился в контакте во время инкубационного периода, его признают нарушителем правил борьбы с эпидемией.

На правонарушителя будет возложена административная ответственность за совершенные противозаконные действия. Его оштрафуют на сумму от 4 млн 460 тыс. сумов до 6 млн 690 тысяч сумов. Отметим, что на должностное лицо возлагается штраф в размере от 6 млн 690 тысяч сумов до 11 млн 150 тысяч сумов.

В том случае когда нарушение правил послужило причиной возникновения массового заболевания или отравления людей, виновного обязуют оплатить штраф в размере от 11 млн 150 тысяч сумов до 22 млн 300 тысяч сумов, либо его могут лишить определенного права сроком до пяти лет. Также суд может вынести злоумышленнику приговор в виде исправительных работ до двух лет или ограничить его свободу от года до трех лет. Самым тяжким наказанием для преступника станет лишение свободы до пяти лет.

Если нарушение правил явилось причиной смерти человека, то обвиняемого могут приговорить к исправительным работам от двух до трех лет, или ограничить его свободу от трех до пяти лет, либо лишить свободы от пяти до семи лет.

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Помимо этого, несоблюдение карантинных мер, повлекшее за собой человеческие жертвы, наказывается лишением свободы от семи до десяти лет.

Напомним: с 10 июля в Узбекистане вновь введен ограничительный карантинный режим, который продлится до 1 августа. Точную медицинскую информацию по COVID-19 граждане могут получить в call-центре по короткому номеру 1105.