17:51 10 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск
Подписание документов

В Минфине и Госкомстате произошли важные назначения

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (376)
198 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200710/14514103/V-Minfine-i-Goskomstate-proizoshli-vazhnye-naznacheniya.html

Пост заместителя финансов занял Абруев Жамшид. На должность первого заместителя председателя Госкомстата назначен Холмуродов Дилшод.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Министерстве финансов и в Государственном комитете Узбекистана произошли кадровые изменения.

Постановлением президента на должность заместителя финансов назначен Абруев Жамшид. На новом посту он сменил Шахруха Шарахметова, которого назначили заместителем министра здравоохранения.

Пресс-служба Министерства финансов Узбекистана
Жамшид Абруев

Джамшид Абруев родился в 1979 году. Он окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт в 1999-м и Ташкентский государственный экономический университет в 2004 году.

С 2004 по 2012 гг. работал экономистом 1-й категории, ведущем экономистом, главным экономистом и заместителем начальника финансового управления администрации Самаркандской области.

В 2017 году получил руководящую должность в Главном управлении по финансированию социальной сферы и науки Министерства финансов.

В 2017-2018 гг. был заместителем начальника и первым заместителем начальника Главного управления государственного бюджета Минфина.

До назначения возглавлял Главное управление государственного бюджета Министерства финансов.

Новое назначение в Госкомстате

Очередным постановлением президента на должность первого заместителя председателя Государственного комитета по статистике был назначен Холмуродов Дилшод.

На посту он сменил Боходира Мирусманова, который занимал должность первого замглавы Госкомстата с 2010 года.

До своего назначения Дилшод Холмуродов возглавлял Департамент статистики и исследований при Центральном банке.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (376)
Теги:
Узбекистан, Госкомстат, Министерство финансов, назначение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мини-юбка и красивая улыбка: рейс в прошлое к стюардессам XX века
США хотят наказать Россию и Китай за попытку заморить голодом сирийцев
Чем закончатся споры в Совбезе ООН по сирийской резолюции - видео
Узбекистан спешит на помощь
Кому Узбекистан протянул руку помощи в борьбе с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться