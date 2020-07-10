В Минфине и Госкомстате произошли важные назначения

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Министерстве финансов и в Государственном комитете Узбекистана произошли кадровые изменения.

Постановлением президента на должность заместителя финансов назначен Абруев Жамшид. На новом посту он сменил Шахруха Шарахметова, которого назначили заместителем министра здравоохранения.

Пресс-служба Министерства финансов Узбекистана Жамшид Абруев

Джамшид Абруев родился в 1979 году. Он окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт в 1999-м и Ташкентский государственный экономический университет в 2004 году.

С 2004 по 2012 гг. работал экономистом 1-й категории, ведущем экономистом, главным экономистом и заместителем начальника финансового управления администрации Самаркандской области.

В 2017 году получил руководящую должность в Главном управлении по финансированию социальной сферы и науки Министерства финансов.

В 2017-2018 гг. был заместителем начальника и первым заместителем начальника Главного управления государственного бюджета Минфина.

До назначения возглавлял Главное управление государственного бюджета Министерства финансов.

Новое назначение в Госкомстате

Очередным постановлением президента на должность первого заместителя председателя Государственного комитета по статистике был назначен Холмуродов Дилшод.

На посту он сменил Боходира Мирусманова, который занимал должность первого замглавы Госкомстата с 2010 года.

До своего назначения Дилшод Холмуродов возглавлял Департамент статистики и исследований при Центральном банке.