В Узбекистане немного спадет жара

Ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь местами по Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям возможен кратковременный дождь, гроза.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. На этих выходных в республику придет небольшая прохлада, сообщает Узгидромет.

"10 и 11 июля температура воздуха в дневные часы составит +32…+35 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +37…+39 градусов. Ночная температура сохранится в пределах +19…+24 градуса. Местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в информации.

По республике ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь местами по Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям возможен кратковременный дождь, гроза.

В воскресенье по равнинной территории Узбекистана ожидается сухая и солнечная погода, лишь в горных районах республики местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Напомним, с 7 июля в республике установилась жаркая и сухая погода.