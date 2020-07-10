Узбекские детские сады вернут деньги родителям — как это будет происходить

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана (МДО) озвучило порядок перерасчета платы родителей за пребывание их малышей в детских садах.
Отмечается, что оплата будет пересматриваться на основании "Положения о порядке внесения платы за содержание детей в детских дошкольных организациях и школах-интернатах № 2821 от 23 августа 2016 года".
Согласно документу:
- деньги, полученные за содержание ребенка в детском саду, будут направлены на обеспечение его питания (это изложено в пункте 2 положения);
- если ребенок не посещал детский сад более трех дней подряд, то за этот период оплата производиться не будет, и уже внесенные деньги пойдут на погашение последующих выплат за пребывание ребенка в дошкольном учреждении (об этом говорится в пункте 13 положения);
- если ребенок прекращает ходить в детский сад, то плата производится только за дни его фактического пребывания в нем, а не за весь месяц (это следует из пункта 14 положения).
В связи с этим МДО установило следующий порядок перерасчета платы за содержание ребенка в детском саду:
- Если ребенок прекращает посещать детский сад и идет в школу, то внесенные заранее деньги будут возвращены. Для этого родителям необходимо написать заявление.
- Если ребенок продолжит посещать детский сад в 2020/2021 учебном году, то денежные средства, внесенные за его содержание заранее, будут учтены при плате за последующие периоды.