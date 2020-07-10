Узбекские детские сады вернут деньги родителям — как это будет происходить

Если ребенок прекращает посещать дошкольное учреждение и идет в школу, то деньги, внесенные за его содержание заранее, будут возвращены на основании заявления родителей.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана (МДО) озвучило порядок перерасчета платы родителей за пребывание их малышей в детских садах.

Отмечается, что оплата будет пересматриваться на основании "Положения о порядке внесения платы за содержание детей в детских дошкольных организациях и школах-интернатах № 2821 от 23 августа 2016 года".

Согласно документу:

деньги, полученные за содержание ребенка в детском саду, будут направлены на обеспечение его питания (это изложено в пункте 2 положения);

если ребенок не посещал детский сад более трех дней подряд, то за этот период оплата производиться не будет, и уже внесенные деньги пойдут на погашение последующих выплат за пребывание ребенка в дошкольном учреждении (об этом говорится в пункте 13 положения);

если ребенок прекращает ходить в детский сад, то плата производится только за дни его фактического пребывания в нем, а не за весь месяц (это следует из пункта 14 положения).

В связи с этим МДО установило следующий порядок перерасчета платы за содержание ребенка в детском саду: