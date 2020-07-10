Афганских женщин обучат в Узбекистане сельскому хозяйству

Проект направлен на создание образовательных возможностей для молодых женщин из Афганистана, которые сталкиваются с непропорциональными барьерами на пути к образованию и занятости по сравнению с мужчинами у себя на родине.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана (МВССО), Делегация Европейского Союза в республике и Программа развития ООН (ПРООН) запустили совместную инициативу по поддержке и расширению экономических прав и возможностей женщин из Афганистана.

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Так, начать было решено с образовательной сферы — 50 женщинам были предоставлены гранты для обучения в Узбекистане и Казахстане.

На эту инициативу Евросоюзом были выделены два миллиона евро. Программа будет действовать до 2025 года.

"Женщины играют ключевую роль в росте национальной экономики. Тем не менее, они часто сталкиваются с социальными барьерами, когда речь идет о равном доступе к образованию, достойной работе и равной оплате труда. Ожидается, что с получением более высокой квалификацией женщины получат лучшую работу в частном или госсекторах, что позволит им вносить продуктивный вклад в развитие своей страны", — заявил посол ЕС в республике Эдуардс Стипрайс.

Афганские женщины будут изучать сельское хозяйство в Центре обучения афганских граждан в Термезском районе при поддержке Ташкентского государственного аграрного университета.

После окончания они получат сертификаты о техническом и профессиональном образовании.

По словам первого замминистра высшего и среднего специального образования Уктама Саломова, это — важнейший вклад в достижении мира и стабильности не только в Афганистане, но и во всем регионе Центральной Азии.

Отмечается, что перед началом обучения афганские студентки должны будут пройти языковые курсы.