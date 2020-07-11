17:09 11 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск
Самолеты авиакомпании Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево

Когда домой: консульский отдел Посольства РФ в Узбекистане сообщил даты

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
495 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200711/14518828/Kogda-domoy-konsulskiy-otdel-Posolstva-RF-v-Uzbekistane-soobschil-daty.html

Зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте Госуслуг. Списки пассажиров будут формироваться на основании данных о предварительной регистрации.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Узбекистане обнародовал ближайшие даты рейсов, которыми россияне смогут вылететь из Ташкента.

Рейс Ташкент – Москва запланирован на 16 июля (номер рейса и время вылета уточняются).

На борт самолета допускаются только жители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской и Калининградской областей, а также Республики Мордовия.

Рейс Ташкент – Владивосток запланирован на 19 июля (номер рейса и время вылета уточняются).

На борт самолета допускаются только жители Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, а также Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Республик Бурятия, Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа.

Зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте Госуслуг. Списки пассажиров будут формироваться на основании данных о предварительной регистрации.

Теги:
Посольство России в Узбекистане, коронавирус, Чартер, Самолет, Узбекистан, россияне



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как выглядит столица в первые дни усиленного карантина
Флагман Петр Великий во главе: корабли Северного флота вышли в поход
Северный флот развернул группировку в Баренцевом море - кадры учений
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться