Коронавирус в Узбекистане: главное на 11 июля

Новые пациенты выявлены в Самаркандской, Бухарской и Навоийской областях, а также в Ташкенте и Каракалпакстане. Сейчас лечение в инфекционных больницах республики продолжают 4 806 граждан.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Количество инфицированных возросло

По последним данным Минздрава страны, в Узбекистане выявлено 12 402 случая заражения коронавирусом. Так, с момента публикации последней сводки о коронавирусе на нашем сайте, число заболеваний увеличилось на рекордные 545 случаев. в Узбекистане увеличилось на 410 и составило 11 857. Новые пациенты выявлены в Самаркандской, Бухарской и Навоийской областях, а также в Ташкенте и Каракалпакстане.

Сейчас лечение в инфекционных больницах республики продолжают 4 806 граждан.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что в течение последних суток полностью побороли вирус еще 205 человек. Таким образом, к настоящему моменту, общее число узбекистанцев, одолевших недуг, составляет 7 540 .

Увеличилось число летальных исходов

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 3 человека. К настоящему часу в Узбекистане зафиксировано 56 жертвы COVID-19.

Оставайтесь дома

Жителям Узбекистана запретили покидать свои дома на июльских выходных. Будет полностью остановлено движение всех автотранспортных средств, включая такси. Это не касается автомобилей со стикером и тех автомобилей, которым ранее было разрешено передвижение без стикера.

Расходы на борьбу - новые данные

Центр "Стратегия развития" обнародовал данные о расходах Узбекистана на борьбу с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

В общей сложности потрачено 1,7 трлн сумов. Из них 68,6 млрд сумов выделено из Госбюджета, 34,1 млрд сумов - из резервного фонда Кабмина, 123,5 млрд сумов - из средств Госкомрезерва, 29,3 млрд сумов – из общественного фонда "Узбекистон мехр шавкат ва саломатлик", 81 млрд сумов - из благотворительного фонда "Махалля" и 1347,8 млрд сумов - из Антикризисного фонда.

Россияне отправятся домой

Консульский отдел Посольства России в Узбекистане назвал ближайшие даты рейсов, которыми россияне смогут вылететь из Ташкента. Из столицы республики в Москву рейс запланирован на 16 июля, а во Владивосток - на 19 июля (номера рейсов и время вылета уточняются).

Помощь семьям

На поддержку 120 000 нуждающихся семей в Узбекистане выделят 20 миллиардов сумов. Эти средства пойдут на продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.

Также определены меры по оказанию помощи и поддержки волонтерам. Они будут обеспечены местными властями необходимыми средствами защиты и транспортом.

Алламжонов вылечился от COVID-19

Председатель попечительского совета Национального фонда поддержки и развития средств массовой информации Комил Аллажонов поделился, что переболел коронавирусом. Он рассказал о проявившихся симптомах заболевания и о том, как обратился за медицинской помощью, когда его состояние ухудшалось.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 12,63 млн, более 562 тысячи человек умерли, а свыше 7,36 млн выздоровели.