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Назначен новый заместитель главы Сурхандарьинской области

Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (377)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200711/14520218/Naznachen-novyy-zamestitel-glavy-Surkhandarinskoy-oblasti.html

Ранее назначенец работал заместителем начальника Кумкурганского районного отдела сельского и водного хозяйства, первым заместителем начальника бассейнового управления ирригационных систем "Аму-Сурхон", первым заместителем хокима Джаркурганского района.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В пресс-службе хокимията Сурхандарьинской области сообщили о новом назначении. Заместителем главы областной администрации стал Усмон Турапов, который ранее возглавлял Ангорский район области.

Сброс воды из водохранилища
© Sputnik / Игорь Агеенк
Объекты водного хозяйства оснастят датчиками потребления воды

У нового назначенца обширный список занимаемых ранее должностей. Он работал заместителем начальника Кумкурганского районного отдела сельского и водного хозяйства, первым заместителем начальника бассейнового управления ирригационных систем "Аму-Сурхон", первым заместителем хокима Джаркурганского района, заместителем хокима Джаркурганского района, хокимом области по вопросам сельского и водного хозяйства, начальником областного управления по экологии и охране окружающей среды.

В начале июня стало известно, что Узбекистану грозит нехватка воды для орошения. Запасы в водохранилищах Андижан, Каркидон, Ахангаран, Талимарджан, Арнасай и Чарвак на 20-30% меньше, чем в предыдущие годы. В этой связи Кабмин страны принял постановление "О неотложных мерах по надежному обеспечению водой посевных площадей и предотвращению нехватки воды в летний оросительный сезон 2020 года".

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (377)
Теги:
Узбекистан, хоким, Сурхандарьинская область, назначение



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