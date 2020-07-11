Назначен новый заместитель главы Сурхандарьинской области

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В пресс-службе хокимията Сурхандарьинской области сообщили о новом назначении. Заместителем главы областной администрации стал Усмон Турапов, который ранее возглавлял Ангорский район области.

У нового назначенца обширный список занимаемых ранее должностей. Он работал заместителем начальника Кумкурганского районного отдела сельского и водного хозяйства, первым заместителем начальника бассейнового управления ирригационных систем "Аму-Сурхон", первым заместителем хокима Джаркурганского района, заместителем хокима Джаркурганского района, хокимом области по вопросам сельского и водного хозяйства, начальником областного управления по экологии и охране окружающей среды.

В начале июня стало известно, что Узбекистану грозит нехватка воды для орошения. Запасы в водохранилищах Андижан, Каркидон, Ахангаран, Талимарджан, Арнасай и Чарвак на 20-30% меньше, чем в предыдущие годы. В этой связи Кабмин страны принял постановление "О неотложных мерах по надежному обеспечению водой посевных площадей и предотвращению нехватки воды в летний оросительный сезон 2020 года".