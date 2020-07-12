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Женщина несет папку с документами

В Агентстве по делам молодежи — новые назначения

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (378)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200712/14520512/V-Agentstve-po-delam-molodezhi--novye-naznacheniya.html

Ведомство было образовано в Узбекистане в конце июня. В числе его задач — защита прав молодых людей, помощь в трудоустройстве, получении зарубежного образования и ведении бизнеса.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Агентстве по делам молодежи, созданном в Узбекистане в конце июня в соответствии с указом президента, — новые назначения. Стало известно, кто займет должности первого заместителя директора и заместителя директора ведомства.

"Сарвар Ганиевич Ашуров назначен на должность первого заместителя директора Агентства по делам молодежи. Дилнозахон Собир кизи Каттаханова назначена на должность заместителя директора", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация".

Отмечается, что соответствующее постановление приняло правительство республики.

Напомним, главой нового ведомства стал Алишер Садуллаев, который до этого занимал должность первого заместителя советника президента по делам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (378)
Теги:
кадровые перестановки, Узбекистан, Агентство по делам молодежи



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