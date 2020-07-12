Коронавирус в Узбекистане: главное на 12 июля

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в стране — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи COVID-19

Министерство здравоохранения в воскресенье сообщило о выявлении 342 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число с начала пандемии достигло 12 855.

Выздоровевшие

Число пациентов, сумевших победить болезнь, не изменилось с вечера субботы — их 7 723 (61 процент от общего числа инфицированных).

На лечении находятся 5 073 человека.

Жертвы коронавируса

Со времени публикации предыдущего обзора в Узбекистане скончались еще три человека с COVID-19. Это 56-летний житель Шовотского района Хорезмской области и две жительницы Ташкента. Одной из них было 53 года, другой — 76 лет.

Общее число умерших составляет, по последним данным, составляет 59.

Сдать анализ в Ташкенте стало проще

Минздрав опубликовал список столичных санитарно-эпидемиологических центров, в которых можно пройти диагностику на COVID-19.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана Где в Ташкенте можно сдать анализ на коронавирус — список госучреждений

Напомним также, что с 24 июня сдать анализ на коронавирус в Ташкенте вновь можно в частных медучреждениях. Они самостоятельно закупают тест-системы и устанавливают стоимость услуги.

Решать вопрос о госпитализации в столице будут мобильные группы

В 64 поликлиниках Ташкента организованы эпидемиологические бригады, которые будут на местах изучать состояние больных и решать, в каких условиях им лучше лечиться — дома или в больнице. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Баходир Юсупалиев в эфире телеканала "Узбекистан 24".

По его словам, в состав групп входят семейный врач, инфекционист и эпидемиолог.

Сколько в стране тестов на COVID-19

По словам Баходира Юсупалиева, на сегодня запас составляет один миллион тестов. Он будет пополняться.

"Если у граждан не наблюдаются симптомы, то они не должны сдавать тест. Я прошу население не обращаться без надобности, образцы берутся в первую очередь у больных, граждан, находящихся на карантине, и у тех, кто имеет клинические симптомы. А уже после них — у других слоев населения", — сказал Юсупалиев.

Рейс из Ташкента в Петербург отменен

Вывозной чартер авиакомпании "Россия" из Ташкента в Санкт-Петербург, намеченный на раннее утро 13 июля, перенесен на неопределенное время, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

Все заявки, сделанные на рейс через сайт Госуслуг, отменены.

"Регистрируйтесь на другие рейсы, когда они станут доступны", — призвали в дипмиссии.

К настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены более 3,6 тысячи россиян. В марте-июне чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и UzAirways летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Россияне смогут улететь в Минск

Граждане РФ получили возможность воспользоваться чартерным рейсом белорусской авиакомпании "Белавиа" из Ташкента в Минск, запланированным на 15 июля.

Ожидается, что самолет вылетит из столицы Узбекистана в 3.50 утра.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.