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Пожилой мужчина сидит на скамейке в парке

Какая гумпомощь положена одиноким пенсионерам и инвалидам — список товаров

© CC0 / Unsplash / Bruno Martins
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200713/14524498/Kakaya-gumpomosch-polozhena-odinokim-pensioneram-i-invalidam--spisok-tovarov.html

Одинокие пожилые люди и инвалиды могут сами выбирать виды, а также количество продуктов питания и товаров личной гигиены, которые входят в перечень утвержденного набора.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Согласно постановлению, одиноким престарелым людям и инвалидам ежемесячно предоставляются продукты питания и товары гигиены, сообщают в Министерстве юстиции.

На гуманитарную помощь могут рассчитывать пенсионеры (женщины – от 55 лет, мужчины – от 60 лет) и инвалиды I и II группы, нуждающиеся в уходе и у которых нет детей, в том числе приемных.

Исключение составляют опекуны и попечители, оказывающие им помощь по решению суда.

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Персональный список социально уязвимых групп населения составляется на основе заключения городского или районного хокима.

Отмечается, что одинокие пожилые люди и инвалиды в праве сами выбирать виды, а также количество продуктов питания и товаров личной гигиены, которые входят в перечень утвержденного набора и не превышают его общую стоимость.

Что входит в список товаров:

  • мука (высший сорт) – 3 кг;
  • рис – 1 кг;
  • крупа гречневая – 500 г;
  • макаронные изделия – 500 г;
  • говядина (без костей) – 1 кг;
  • мясо домашней птицы – 1 кг;
  • масло сливочное – 200 г;
  • яйца – 15 штук;
  • сахар – 1 кг;
  • масло подсолнечное – 1 л;
  • чай, зеленый или черный – 200 г;
  • туалетное мыло – 100 г;
  • хозяйственное мыло (65%) – 200 г;
  • стиральный порошок – 150 г;
  • подгузники для взрослых – 8 штук.

Помимо этого, в период карантинных мер, введенных в Узбекистане с 10 июля по 1 августа, предусмотрена выдача следующих товаров: стерильные одноразовые маски – 10 штук; стерильные одноразовые перчатки – 10 штук; жидкое или гелевое антисептическое средство – 250 мл; антибактериальное мыло – 100 г.

Важно отметить, если набор отличается от стандартного, то одинокие пенсионеры и инвалиды могут подать заявление в органы самоуправления граждан для получения необходимых продуктов.

Напомним, что также государство окажет помощь нуждающимся семьям.

Во время карантина их обеспечат продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости. На эти меры правительство Узбекистана выделило 20 миллиардов сумов.

Теги:
Минюст Узбекистана, Узбекистан, товары, инвалиды, пенсионеры, гуманитарная помощь



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