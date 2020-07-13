Какая гумпомощь положена одиноким пенсионерам и инвалидам — список товаров

Одинокие пожилые люди и инвалиды могут сами выбирать виды, а также количество продуктов питания и товаров личной гигиены, которые входят в перечень утвержденного набора.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Согласно постановлению, одиноким престарелым людям и инвалидам ежемесячно предоставляются продукты питания и товары гигиены, сообщают в Министерстве юстиции.

На гуманитарную помощь могут рассчитывать пенсионеры (женщины – от 55 лет, мужчины – от 60 лет) и инвалиды I и II группы, нуждающиеся в уходе и у которых нет детей, в том числе приемных.

Исключение составляют опекуны и попечители, оказывающие им помощь по решению суда.

Персональный список социально уязвимых групп населения составляется на основе заключения городского или районного хокима.

Отмечается, что одинокие пожилые люди и инвалиды в праве сами выбирать виды, а также количество продуктов питания и товаров личной гигиены, которые входят в перечень утвержденного набора и не превышают его общую стоимость.

Что входит в список товаров:

мука (высший сорт) – 3 кг;

рис – 1 кг;

крупа гречневая – 500 г;

макаронные изделия – 500 г;

говядина (без костей) – 1 кг;

мясо домашней птицы – 1 кг;

масло сливочное – 200 г;

яйца – 15 штук;

сахар – 1 кг;

масло подсолнечное – 1 л;

чай, зеленый или черный – 200 г;

туалетное мыло – 100 г;

хозяйственное мыло (65%) – 200 г;

стиральный порошок – 150 г;

подгузники для взрослых – 8 штук.

Помимо этого, в период карантинных мер, введенных в Узбекистане с 10 июля по 1 августа, предусмотрена выдача следующих товаров: стерильные одноразовые маски – 10 штук; стерильные одноразовые перчатки – 10 штук; жидкое или гелевое антисептическое средство – 250 мл; антибактериальное мыло – 100 г.

Важно отметить, если набор отличается от стандартного, то одинокие пенсионеры и инвалиды могут подать заявление в органы самоуправления граждан для получения необходимых продуктов.

Напомним, что также государство окажет помощь нуждающимся семьям.

Во время карантина их обеспечат продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости. На эти меры правительство Узбекистана выделило 20 миллиардов сумов.