Какая гумпомощь положена одиноким пенсионерам и инвалидам — список товаров

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Согласно постановлению, одиноким престарелым людям и инвалидам ежемесячно предоставляются продукты питания и товары гигиены, сообщают в Министерстве юстиции.
На гуманитарную помощь могут рассчитывать пенсионеры (женщины – от 55 лет, мужчины – от 60 лет) и инвалиды I и II группы, нуждающиеся в уходе и у которых нет детей, в том числе приемных.
Исключение составляют опекуны и попечители, оказывающие им помощь по решению суда.
Персональный список социально уязвимых групп населения составляется на основе заключения городского или районного хокима.
Отмечается, что одинокие пожилые люди и инвалиды в праве сами выбирать виды, а также количество продуктов питания и товаров личной гигиены, которые входят в перечень утвержденного набора и не превышают его общую стоимость.
Что входит в список товаров:
- мука (высший сорт) – 3 кг;
- рис – 1 кг;
- крупа гречневая – 500 г;
- макаронные изделия – 500 г;
- говядина (без костей) – 1 кг;
- мясо домашней птицы – 1 кг;
- масло сливочное – 200 г;
- яйца – 15 штук;
- сахар – 1 кг;
- масло подсолнечное – 1 л;
- чай, зеленый или черный – 200 г;
- туалетное мыло – 100 г;
- хозяйственное мыло (65%) – 200 г;
- стиральный порошок – 150 г;
- подгузники для взрослых – 8 штук.
Помимо этого, в период карантинных мер, введенных в Узбекистане с 10 июля по 1 августа, предусмотрена выдача следующих товаров: стерильные одноразовые маски – 10 штук; стерильные одноразовые перчатки – 10 штук; жидкое или гелевое антисептическое средство – 250 мл; антибактериальное мыло – 100 г.
Важно отметить, если набор отличается от стандартного, то одинокие пенсионеры и инвалиды могут подать заявление в органы самоуправления граждан для получения необходимых продуктов.
Напомним, что также государство окажет помощь нуждающимся семьям.
Во время карантина их обеспечат продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости. На эти меры правительство Узбекистана выделило 20 миллиардов сумов.