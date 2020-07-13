Напомним, вступительные экзамены в академические лицеи в республике проводились ежегодно с 10 июля до 25 июля.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Экзамены в академических лицеях Узбекистана отложены на неопределенный срок, сообщает МНО.

"Это сделано в соответствии с решением Специальной комиссии и в связи с усилением карантинных требований", - говорится в информации.

Напомним, вступительные экзамены в академические лицеи проводились ежегодно с 10 июля до 25 июля.

Ранее информация о том, что экзамены в вузы могут быть отложены, не подтвердилась. Начало проведения испытаний по-прежнему намечено на 1 августа.

В ГЦТ отреагировали на сообщения о проведении вступительных экзаменов онлайн >>

Онлайн-регистрация абитуриентов на тестовые испытания стартовала 20 июня, продлится она до 20 июля включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Экзамены в этом году пройдут только по двум профильным предметам.