15:47 13 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск
Социальная сеть TikTok

TikTok становится самым популярным приложением в Узбекистане

© AFP 2018 / -
Общество
Получить короткую ссылку
111 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200713/14525983/TikTok-stanovitsya-samym-populyarnym-prilozheniem-v-Uzbekistane.html

В апреле TikTok стал одним их самых популярных приложений в республике в период карантина, но тогда отставал от лидеров — Zoom, Telegram, Instagram и imo. 

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. TikTok становится самым скачиваемым приложением в Узбекистане, сообщает Spot со ссылкой на данные сервиса мобильной аналитики App Annie.

"В начале июля приложение впервые вышло на первое место как в App Store, так и в Google Play, после чего лишь периодически уступает лидерство другим сервисам", - говорится в информации.

Более того, в июне TikTok был в первой десятке приложений в республике.

В апреле TikTok стал одним их самых популярных приложений в Узбекистане в период карантина, но тогда отставал от лидеров — Zoom, Telegram, Instagram и imo. 

В США могут заблокировать TikTok >>

Как итог: июль этого года - первое место занимает именно китайский TikTok.

Напомним, сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance.

В данный момент приложение достигло более 1 миллиарда пользователей из 150 стран.

Теги:
видеоролик, Видео, мобильное приложение, приложение, онлайн, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
К Земле приближается комета, пролетавшая в последний раз 7 тысяч лет назад
Президент Касым-Жомарт Токаев и должностные лица собрались перед резиденцией Акорда, чтобы почтить память жертв пандемии коронавируса
В Казахстане прошла минута молчания в память о жертвах пандемии — видео
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться