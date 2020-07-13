Консульско-правовой департамент МИД РУз временно приостановит прием граждан

Порядок работы ведомства изменится в связи с усилением карантинного режима в республике. Связаться с его сотрудниками можно будет по телефону и электронной почте.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел Узбекистана временно приостановит прием граждан, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Причина — усиление карантинного режима в стране.

"Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел Республики Узбекистан приостанавливает прием граждан с 14 июля по 1 августа 2020 года", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

В срочных случаях граждан просят использовать следующие способы связи с департаментом:

по вопросам гражданства, легализации и иных действий: +998 (71) 233-36-03, legalization@mfa.uz;

по визовым вопросам:+998 (71) 236-27-07, visa@mfa.uz;

по вопросам оформления паспортов: +998 (71) 233-45-01, passport@mfa.uz;

по другим вопросам: +998 (71) 233-28-28, кол-центр — 11-64, murojaat@mfa.uz.

Напомним, в Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни — для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 — "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.