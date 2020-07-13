Сколько сбережений у узбекистанцев оказалось в кризис — опрос

Вопрос звучал так: "Как долго вы сможете обеспечивать семью своими сбережениями, если вы останетесь без зарплаты и ежедневного дохода?"

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Минздрав Узбекистана решил провести опрос и выяснить, у скольких граждан республики имеются сбережения и насколько этих денег хватит в случае потери заработка.

На данный момент, в опросе приняли участие уже свыше 152,6 тысячи человек.

Результаты оказались следующими: большинство узбекских семей оказались вообще без сбережений — именно такой вариант выбрали 62% опрошенных.

Еще 17% граждан ответили, что скопленных денег хватит только максимум на 2 недели, 11% опрошенных отметили, что их финансовая ситуация чуть менее плачевная — их сбережений хватит в лучшем случае на месяц.

Лишь 10% участников опроса уверены, что смогут обеспечить свою семью несколько месяцев и дольше: 4% ответили, что денег хватит на 3 месяца, 2% — на полгода, 4% выбрали вариант "до 1 года и больше".

Ранее власти объявили о государственной помощи в виде продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости для 120 тысяч нуждающихся семей.

На эти меры правительство Узбекистана выделило 20 миллиардов сумов. В будущем планируется выделить дополнительные средства.