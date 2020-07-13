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В Узбекистан возвращается настоящая жара

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200713/14526752/V-Uzbekistan-vozvraschaetsya-nastoyaschaya-zhara.html

В ближайшие дни температура воздуха будет в пределах ночью 21-24 градуса, днем 37-40 градусов, по северу, югу и пустынной зоне местами до 42 градусов.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. На этой неделе в Узбекистан снова вернется настоящая жара, которая придет с районов Туркменистана, сообщает Узгидромет.

"В ближайшие дни температура воздуха будет в пределах ночью 21-24 градуса, днем 37-40 градусов, по северу, югу и пустынной зоне местами до 42 градусов", - говорится в информации.

По всей равнинной территории республики сохранится малооблачная и сухая погода, лишь по предгорным и горным районам в период с 13 по 15 июля есть вероятность выпадения кратковременных дождей с грозами, в основном во второй половине дня с развитием конвективной облачности.

Местами по республике будет усиливаться ветер до 15-20 м/с.

Теги:
погода, Узбекистан, Узбекистан



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