В Узбекистан возвращается настоящая жара

В ближайшие дни температура воздуха будет в пределах ночью 21-24 градуса, днем 37-40 градусов, по северу, югу и пустынной зоне местами до 42 градусов.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. На этой неделе в Узбекистан снова вернется настоящая жара, которая придет с районов Туркменистана, сообщает Узгидромет.

"В ближайшие дни температура воздуха будет в пределах ночью 21-24 градуса, днем 37-40 градусов, по северу, югу и пустынной зоне местами до 42 градусов", - говорится в информации.

По всей равнинной территории республики сохранится малооблачная и сухая погода, лишь по предгорным и горным районам в период с 13 по 15 июля есть вероятность выпадения кратковременных дождей с грозами, в основном во второй половине дня с развитием конвективной облачности.

Местами по республике будет усиливаться ветер до 15-20 м/с.